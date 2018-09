In sala prove con Mecna per il nuovo tour di ‘Blue Karaoke’

«Sono lontano dal palco da circa un anno, dalla fine del Malibu Tour», racconta Mecna davanti al microfono della sua sala prove milanese, dove siamo andati a trovarlo per gli ultimi dettagli prima del nuovo tour, «poi è arrivata la data di luglio, al Magnolia, appena prima dell’annuncio del mio ultimo album Blue Karaoke. È stato un concerto speciale, in quel momento ho capito quanto mi mancasse suonare davanti a un pubblico».

Con un biglietto da visita presentato ieri, il video realizzato da Enea Colombi per Un drink o due – singolo nato dalla collaborazione con Big Fish –, finalmente Mecna torna sul palco per presentare dal vivo il suo ultimo lavoro in studio, forse il più maturo e complesso della sua produzione. «Non vedo l’ora di tornare sul palco – continua il rapper – innanzitutto perché il mio desiderio più grande è portare le mie nuove canzoni dal vivo, vedere la reazione del pubblico, e poi perché suonare in un club è la dimensione che preferisco. Per il tour di Blue Karaoke abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli: dall’arrangiamento delle canzoni fino alla scenografia, estremamente legata all’immaginario dell’album, minimale ma efficace per il concerto».

Un tour, in partenza domani con la data sold out di Santa Maria a Vico (Cesena), con cui Mecna vuol tornare a stupire il suo pubblico: «Ancora non so cosa aspettarmi di preciso, ad ogni disco si avvicinano nuove persone, che magari hanno scoperto la mia musica solo con le ultime canzoni, e spero siano in tanti. Tuttavia non vedo l’ora di tornare a cantare insieme allo ‘zoccolo duro’: quelli che ci sono sempre stati fin dall’inizio, che rimangono sotto il palco tutto il concerto e sanno a memoria ogni canzone. Proprio per loro farò tantissimi vecchi brani tratti dai dischi precedenti».

E se per il suo ultimo concerto al Magnolia non sono mancate le sorprese, con l’entrata in scena di CoCo e Ghemon, chissà che non possa succedere di nuovo. «Solitamente non mi sento molto a mio agio a collaborare dal vivo con altri artisti, ma l’esperienza al Magnolia è stata molto emozionante, quindi chissà che per le date più importanti non possa ripetersi…».

Queste le prime date confermate (per informazioni mecnamusic.com):

28.09 – SMAV – Santa Maria a Vico – CESENA (SOLD OUT)

29.09 – EREMO CLUB – Molfetta – BARI

06.10 URBAN CLUB -PERUGIA

12.10 – LATTERIA MOLLOY – BRESCIA

18.10 – OFF – MODENA

19.10 – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

26.10 – SANTERIA SOCIAL CLUB – MILANO (SOLD OUT)

27.10 – NEW AGE – Roncade – TREVISO

02.11 – LOCOMOTIV – BOLOGNA

07.11 MOOD SOCIAL CLUB – COSENZA

08.11 – CANDELAI – PALERMO

09.11 – RETRONOUVEAU – MESSINA

10.11 – MA – CATANIA

16.11 – MONK -ROMA

24.11 – MAMAMIA – Senigallia – ANCONA

08.12 – THE CAGE – LIVORNO

13.12 – DUEL CLUB – NAPOLI

15.12 -BRONSON – RAVENNA