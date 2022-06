In ‘Proci’ di Manuel Agnelli c’è “una tragedia greca dove l’uso della sega acceca”

Inizia con i Proci, ospiti parassiti del re Manuel Agnelli-Ulisse, che “si scopano Penelope e bevono il mio vino… gratis!”. Continua con versi sul pensiero radicale che diventa masturbazione, “una tragedia greca dove l’uso della sega acceca”. E ancora, finti amici e veri nemici; il cuore duro e “purtroppo il cazzo sempre duro”; l’amore sterile che va amputato.

È un gran casino ed è voluto. È Proci, il nuovo singolo di Manuel Agnelli uscito stanotte. Scritto e prodotto con Tommaso Colliva, suonato interamente da Agnelli, è un’Odissea nello squallore surrealista e rumorista. Agnelli dice che nella canzone «la Berlino della metà degli anni ’30 si mescola col punk e il suono dei supermercati di Cologno Monzese. Mi sono divertito a suonare tutto: la chitarra, i synth, le percussioni, il beat box, la batteria e soprattutto il pianoforte, che qui uso in maniera del tutto singolare come strumento ritmico, come strumento rumoristico e come strumento principale, quello che fa i riff del pezzo».

In quanto al tema della canzone, spiega che «la musica è uno strumento meraviglioso che ti permette di esprimere i sentimenti, anche e soprattutto quelli meno nobili, con una franchezza e certo anche una violenza a volte spropositati e difficili nella vita reale: ci permette di rendere nobile la parte meno nobile di noi. Se vogliamo anche senza filtri. Ci permette di svuotarci e così di poterci nutrire di nuovo. Per quello è curativa. Per quello funziona. Così io ne approfitto sempre. Se volete approfittatene anche voi».

Ecco Proci:

Il primo disco solista di Agnelli, che conterrà Proci, non ha ancora una data di pubblicazione. A luglio e agosto il musicista sarà in tour. Ecco le date:

7 luglio Collegno (TO), Flowers Festival

12 luglio Pistoia, Pistoia Blues

14 luglio Bologna, BOtanique

15 luglio Fermo, Villa Vitali

17 luglio Gardone Riviera (BS), Anfiteatro Del Vittoriale

19 luglio Roma, Villa Ada

21 luglio Genova, Balena Festival

22 luglio Padova, Parco Della Musica

23 luglio Assisi (PG), Riverock Festival

25 luglio Milano, Carroponte

27 luglio Gradisca (GO), Castello

29 luglio Matera, Matera Sonic Park

5 agosto Donnafugata (RG), Castello Di Donnafugata

9 agosto Castrignano Dei Greci (LE), Kascignana Music Fest