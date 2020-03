‘In My Room’, Brian Wilson live su Instagram per Rolling Stone

Mentre il mondo affronta la crisi del coronavirus, artisti e locali di tutto il pianeta stanno inventando modi innovativi per restare in attività e continuare a fare musica – ovviamente senza lasciare casa.

È per questo che ogni lunedì, alle 9 di sera, Rolling Stone pubblicherà sul suo canale IGTV un episodio della serie di concerti In My Room. Nel primo, Brian Wilson suonerà i classici del suo repertorio direttamente dalla sua casa in California. Sarà un’esperienza intima e indimenticabile.

Pubblicheremo i nuovi episodi ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alle 9 di sera. Tra gli ospiti ci saranno leggende della musica e artisti emergenti di ogni genere. Anche se stiamo vivendo questa pandemia in modi diversi, siamo tutti coinvolti. Gil artisti hanno bisogno del nostro supporto, e anche loro possono aiutarci a superare questi momenti difficili.