In lavorazione un film basato sulle canzoni di Prince

È in lavorazione un film basato sulla musica di Prince, dopo che sono stati acquisiti i diritti per l’utilizzo del leggendario catalogo di canzoni dell’artista morto il 21 aprile del 2016.

Come riporta Variety, Universal Pictures ha confermato un accordo con gli eredi dell’icona della musica, anche se non si tratterà di un film biografico sulla scia di operazioni come Bohemian Rhapsody. Il progetto si concentrerà invece su una storia originale che in cui le canzoni di Prince guideranno la trama, uno sviluppo che è stato concordato dagli eredi di Prince e dalla Universal visto che il lungometraggio del 1984 Purple Rain era quasi-autobiografico.

Sebbene i dettagli specifici della storia debbano ancora emergere e le trattative con potenziali scrittori e produttori siano ancora in corso, è probabile che il film segua la scia di successi come Mamma Mia! – che ha affiancato la musica degli ABBA a una trama originale.