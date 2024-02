‘In Italia 2024’: guarda il nuovo video di Fibra feat. Emma e Baby Gang

È uscito poche ore fa il nuovo videoclip di In Italia, versione aggiornata del pezzo del 2008 col quale Fabri Fibra parlava senza retorica del mali del nostro bel «Paese delle mezze verità».

La nuova traccia, all’epoca cantata con Gianna Nannini, è stata reincisa con Emma e Baby Gang. Titolo: In Italia 2024. Voci nuove ma anche testo aggiornato: Emma rifà la parte di Nannini, Baby Gang canta di “fascisti al comando”, immigrazione, discriminazione, di gente che ti rapina in giacca e cravatta, mentre Fibra rappa di guerra al tg, invidia sociale e Stefano Cucchi (“mani in alto, puoi finire come Cucchi”). E nel video c’è anche la sorella di Stefano, Ilaria.

Potete vedere qui la clip diretta da Cosimo Alemà: