In giro per la capitale con un romano acquisito: Bugo

«Roma è arrivata sempre nel momento giusto». Si potrebbe riassumere così il racconto che il Bugo, che si trasferito nella capitale quando era ‘già grande’, fa della città in cui vive. E ci regala una prospettiva diversa, la sua: insolita, affascinante, raccontata da un romano ‘acquisito’. Occhi curiosi e tante esperienze vissute nel corso degli anni ci raccontano una città musicale e ‘nuova’ rispetto a quella a cui tutti siamo abituati.

Cliccate qui per guardare il nuovo episodio di Luoghi, suoni e parole, format prodotto da TIMVISION e Rolling Stone in cui i protagonisti della canzone italiana si raccontano in prima persona ripercorrendo la strade delle loro città, dove tutto è cominciato, dove sono diventati adulti e artisti.