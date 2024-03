In Florida, la polizia ha interrotto un concerto dei Joyce Manor per “pogo”

È mai esistito un concerto punk rock senza pogo, crowdsurfing, e corpi che si sbattono contro allegramente? La risposta naturale sembrerebbe essere “no”. Ma a Jacksonville, in Florida, qualcuno non ha gradito l’atmosfera che si era creata al concerto dei Joyce Manor, band formatasi a Torrance, California nel 2008 e avente per membri Barry Johnson, Chase Knobbe e Matt Ebert.

È successo venerdì sera al Collettive Con, evento annuale che unisce musica, cosplay, graphic novel e mondo degli anime. A dividere la serata con la band, i gruppi punk Glazed e Porch Coffin. In diversi video circolati online, condivisi da chi era presente al concerto, si possono osservare le varie fasi del processo che ha portato alla chiusura del concerto poco dopo il suo inizio.

Tutto è cominciato quando lo staff di sicurezza presente in sala ha richiamato alcuni spettatori per aver tentato di fare crowdsurfing. Il rimprovero è stato accolto con fischi e boo, e il pubblico ha cominciato a spingersi verso il palco nelle classiche dinamiche del classico pogo da concerto punk. Poi, la security è salita sul palco mentre Johnson provava a suonare Constant Headache, uno dei brani più popolari dei Joyce Manor. Le proteste del pubblico sono continuate, e questo, per lo staff, è stato sufficiente per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Security decided to post up on stage while Joyce Manor was playing Constant Headache and then shut down the show pic.twitter.com/5q72kWi2WL — Nik (@nikrodriguez_) March 9, 2024

Diversi fan presenti al concerto sono stati fermati dalla polizia. Alcuni, come si vede in un video, sono stati spinti per terra e ammanettati.

@JoyceManor @glazedfl @porchcoffin @CollectiveConFL @JSOPIO who the fuck booked a punk show and expected people not to mosh?? Fucking incredible. all cops are bastards and that includes security guards. I wish I was recording when they fucking took this innocent guy down. pic.twitter.com/2zU39M5nNK — dave (@drizzle_dave) March 9, 2024

Subito dopo l’interruzione del concerto è arrivato il commento dei Glazed, che su X hanno scritto: «Fanc*lo @JSOPIO [il comando di polizia di Jacksonville, ndr] e la security del Prime Osborn Center per aver esercitato violenza sull’audience al concerto dei Joyce Manor».