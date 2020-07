In attesa di ‘Black Is King’, Beyoncé ha pubblicato il video di ‘Already’

Beyoncé ha pubblicato il video di Already, brano scritto in collaborazione con Major Lazer e Shatta Wale. Il singolo farà parte di Black Is King, il visual album basato sulle tracce della colonna sonora del remake The Lion King: The Gift.

Nella nuova clip Beyoncé attraversa una serie di location diverse: è immersa nella natura con il corpo dipinto di verde, in un parcheggio circondata da ballerini e altro ancora. In più, il video contiene le immagini di vari ballerini provenienti da tutte le parti del mondo. Nel complesso, Already sembra anticipare i temi e lo stile visivo di Black Is King.

«Black Is King è l’affermazione di un grande obiettivo, celebra la resilienza nera e la cultura nera con immagini splendide. Il film mette in mostra la bellezza della tradizione e le eccellenze nere», ha detto Disney del film, a cui hanno partecipato Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell WIlliams, Tina Knowles-Lawson, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell, Aweng Ade-Chuol, Adut Akech e molti degli artisti che hanno partecipato all’album The Gift.