In arrivo un nuovo mixtape di Madonna

Sta per uscire nuova musica di Madonna? Stando al suo profilo Instagram, pare proprio di sì: pochi minuti fa, infatti, la popstar ha annunciato l’arrivo di un nuovo mixtape, previsto per la prossima settimana. In realtà non si sa molto di più, a meno che il suo look o gli hashtag non nascondano qualche indizio.

Considerando gli ultimi post della cantante, è possibile che il mixtape sia in qualche modo collegato al film autobiografico a cui sono state già accoppiate delle possibili nuove demo (ne abbiamo parlato qui). Il film, che la popstar sta scrivendo insieme a Diablo Cody – autore premio Oscar per Juno – potrebbe avere come protagonista Miley Cyrus.