In arrivo un biopic su Brian Epstein, il manager dei Beatles

Secondo quanto riportato da Variety, tra i nuovi biopic in lavorazione ce n’è uno dedicato a Brian Epstein, il famoso manager dei Beatles spesso definito appunto “il quinto Beatle” (appellativo che è toccato anche al produttore storico George Martin). Alla regia Jonas Åkerlund.

Åkerlund, che ha firmato il film del 2018 Lords of Chaos, ha diretto numerosi video musicali e live per una serie di artisti, tra cui Metallica, Ozzy Osbourne, Rolling Stones, U2, Beyoncé e Jay-Z, Taylor Swift. Ha inoltre vinto i Grammy per il suo lavoro su Live Kisses di Paul McCartney e per il video del The Confessions Tour di Madonna, con cui aveva già firmato Ray of Light.

«La storia di Brian Epstein ha tutto quello che cerco in una storia», ha dichiarato a Variety. «Brian sembrava conoscere prima di tutti quello che sarebbe successo. La sua visione era stupefacente, ha creato una cultura che non esisteva. Il film sarà più simile a un tour della mente di Brian più che a un racconto cronologico. Voglio riportarlo in vita».

Epstein è diventato il manager dei Fab Four nel 1962 e lo è stato fino al 1967, anno in cui è morto. Il progetto, intitolato provvisoriamente Midas Man, sarà girato a Londra, Liverpool e negli States.