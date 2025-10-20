Il Wu-Tang Clan suonerà in Italia

Dopo lo spoiler del weekend, con video e cartelloni appesi in varie città italiane, ecco arrivare la conferma: il Wu-Tung Clan suonerà in Italia.
Dopo il tour americano di inizio anno, il collettivo americano ha annunciato un tour mondiale che porterà il gruppo nel nostro Paese il prossimo 8 marzo 2026 all’Unipol Arena di Bologna per Wu-Tang Forever: The Final Chamber. Le parole di RZA: «Continuando ad ampliare il nostro “cypher”, Chamber si sposta da locale a globale».
I biglietti saranno disponibili in prevendita Vivo Club a partire da giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 10:00, mentre in vendita generale da venerdì 24 ottobre alle ore 10:00.