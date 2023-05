Il world tour di Boiler Room arriva a Milano

Boiler Room ha annunciato due date in Italia, a Milano, all’interno del tour mondiale previsto per il 2023. Milano sarà una delle sedici città scelte dall’emittente londinese insieme a Mumbai, Mexico City, Washington DC, Lisbona, Bristol, Londra, Toronto, Parigi, New York City, Los Angeles, Melbourne, Seoul, Amsterdam, Sydney e Manchester.

Boiler Room tornerà a Milano – dove mancava dal dicembre 2019 – per un doppio appuntamento, il 24 e il 25 giugno (la location è ancora da annunciare). Nella prima serata l’headliner sarà Dixon, accompagnato da Bambonou, Jennifer Gardini e la nostra Elasi. Nella seconda, invece, in consolle ci sarà Richie Hawtin, seguito da Dj Gigola, LSDXOXO e la nostra Elisa Bee.

Nel Boiler Room World Tour, invece, parteciperanno artisti come Jyoty, Lady Shaka, Dorian Electra, DJ Q, DJ EZ, I. JORDAN, Overmono, Eliza Rose, Doss, Sports Banger, Toccororo, Uncle Waffles, Joy Orbison, Unknown T, Marcel Dettmann, p-rallel, DJ BORING, Ben UFO, Bonobo, HAAi, Juls, Joe Kay, INVT, Slayyter, Skin on Skin, TAAHLIAH, Trym, IC3PEAK, Cakes Da Killa, COBRAH, Denis Sulta, 999999999, Hiroko Yamamura, Mall Grab, Regal86, Sango, ascendant vierge, Klangkuenstler e u. r. trax, per oltre 100 broadcast.