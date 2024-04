Il volto del reggaeton mondiale al Forum di Milano

J Balvin è uno dei nomi di riferimento del reggaeton moderno, quello che ha portato la musica latina ai vertici delle classifiche di tutto il mondo e che ha dato un contributo tra i più importanti nella definizione delle attuali caratteristiche del genere nel suo insieme. Ecco perché il suo ritorno in Italia, previsto per il prossimo 1 maggio nell’ambito del Que Bueno Volver a Verte Tour è un evento da segnare sul calendario. Prodotto da Vivo Concerti, il live avrà luogo al Forum di Milano: in questo caso si tratta di una prima volta, dato che il cantante non si era mai esibito ad Assago.

Gli ultimi biglietti ancora disponibili per la data sono in vendita su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Sul palco J Balvin riproporrà i suoi maggiori successi, che negli anni lo hanno portato a prestigiosi riconoscimenti come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards o i Latin GRAMMY. Indicato da Billboard come artista di maggior successo della musica latina degli ultimi anni e da Pitchfork come «il volto del Reggaeton moderno», J Balvin guida la seconda generazione di star della Musica Urbana e ha catapultato la musica latina in un’accoglienza globale senza precedenti e che trascende i generi: un impero da oltre 45 milioni di singoli venduti e da più di centodieci miliardi di streaming in tutto il mondo, che lo collocano ai vertici della classifica all-time degli artisti latini di maggiore successo in termini di vendite.

All’attivo ha cinque album in studio da solista, un album collaborativo con Bad Bunny, tre mixtape, altrettanti EP e una settantina di singoli. Ha inoltre collaborato, oltre che con Bad Bunny, con una trentina di artisti tra i più noti al mondo nel genere e non solo. Tra i suoi altri progetti figura anche il docufilm sulla sua vita The Boy from Medellìn, che ripercorre il suo percorso dagli esordi fino al successo planetario.