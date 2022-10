Il video di Liam Gallagher su suicidio e salute mentale: «Ho perso troppe persone»

Per il suo nuovo singolo, Too Good For Giving Up, Liam Gallagher si è unito a Talk Club, un’organizzazione benefica che offre terapia e ascolto a uomini in difficoltà e con problemi di salute mentale.

Liam ha presentato la collaborazione in una serie di post: «Tutti noi conosciamo qualcuno che ha dovuto affrontare le conseguenze di un suicidio di cui i casi sembrano essere tristemente ai massimi storici», ha scritto l’artista presentando il videoclip. «Ho perso troppe persone, troppo presto. È importante parlarne. Sono davvero felice di poter essere di un qualche aiuto con questa canzone e di collaborare con Talk Club per Too Good For Giving Up».

In un altro post, invece, Liam si è mostrato in primo piano con in mano un cartello con su scritto: “Come stai da 1 a 10?».

Il video di Too Good For Giving Up è uscito questa mattina per la Giornata mondiale della salute mentale. Liam Gallagher ha inoltre annunciato che giovedì 13 ottobre, alle 12 (ore italiane), prenderà possesso dell’account Twitter di Talk Club per rispondere alle domande degli utenti sul tema della salute mentale.