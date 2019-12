Il video di ‘Last Christmas’ degli Wham! torna in versione restaurata

Last Christmas degli Wham! torna con un nuovo look giusto in tempo per le feste. Una versione restaurata e in 4k del videoclip della canzone simbolo del Natale anni ’80 è ora disponibile su YouTube, pubblicata dal regista Andy Morahan. Il video venne girato originariamente nel 1984 in un resort svizzero chiamato Saas-Fee e aveva come protagonisti George Michael e Andrew Ridgeley, insieme alle coriste Pepsi e Shirlie, alla modella Kathly Hill, al bassista degli Spandau Ballet Martin Kemp e altri amici del gruppo. Oltre alla versione restaurata, sul canale YouTube del gruppo è stato caricato anche un video backstage, che potete guardare qui sotto.

La nuova versione di Last Christmas è arrivata giusto in tempo per l’uscita della comedy omonima, ispirata alla canzone degli Wham!, con Emilia Clarke e Henry Golding. La colonna sonora contiene diversi brani del gruppo e di George Michael, tra cui l’inedito This is How (We Want You to Get High). Potete vedere il video in cima all’articolo.