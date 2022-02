Il video di ‘Emo Girl’ di Machine Gun Kelly e Willow è pop-punk per la Generazione Alpha

Il pop-punk è diventato un tale classico da finire al museo. O meglio, è quello che s’immagina nel video di Emo Girl, il nuovo pezzo di Machine Gun Kelly con Willow, la figlia di Will Smith.

Nel videoclip diretto da Drew Kirsch il batterista dei Blink-182, grande sostenitore del revival pop-punk e produttore della canzone Travis Barker porta la scolaresca di una scuola elementare in gita in un museo particolare. Al posto delle opere d’arte ci sono Machine Gun Kelly e Willow che cantano il pezzo dedicato alla ragazza emo. Risultato: i bambini cambiano acconciatura e abbigliamento e diventano piccoli punk.

Emo Girl è tratto dal sesto album di Machine Gun Kelly, Mainstream Sellout, che uscirà il 25 marzo.

Fun fact: tempo fa il cantante si è tatuato quello che doveva essere il titolo del disco, Born with Horns, convincendo Baker a fare altrettanto, per poi comunicargli via TikTok che aveva deciso di cambiare nome all’album.

A questo link trovate una conversazione tra Barker e Willow.