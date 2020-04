Il video di Eddie Vedder che canta ‘Far Behind’ per il festival virtuale di Jack Johnson

Dopo la performance sulle note di River Cross per One World: Together at Home la scorsa settimana, Eddie Vedder ha regalato ai fan un’altra esibizione casalinga: il frontman dei Pearl Jam ha cantato Far Behind, scritta per la colonna sonora del film Into The Wild – Nelle terre selvagge.

Vedder ha preso parte al festival virtuale organizzato da Jack Johnson per raccogliere fondi in favore della fondazione no-profit Kokūa Hawai che supporta e finanzia l’educazione ambientale nelle scuole e nelle comunità dell’isola.

Dopo Far Behind, Vedder si è unito a Johnson per Constellations, brano estratto dal disco In Between Dreams pubblicato dal chitarrista hawaiano nel 2005.