Il Tre, il 9 novembre l’atteso concerto al Fabrique di Milano

Il 9 novembre i fan milanesi de Il Tre, rapper romano classe 1997 (qui la nostra intervista), avranno l’opportunità di sentire le rime del nuovo album Invisibili dal vivo al Fabrique. La data, organizzata da Vivo Concerti – al pari di tutto il club tour e dello scorso tour estivo – sarà l’ottava tappa di un viaggio lungo tutta la Penisola, incominciato con il doppio sold out all’Orion di Roma e che proseguirà con altri tre sold out già annunciati a Senigallia, Firenze e Padova. Con la pubblicazione del nuovo album Invisibili, rilasciato lo scorso settembre ed entrato al n. 1 della classifica ufficiale di vendita, e già capace di raggiungere il primo posto della classifica FIMI, il rapper romano si è confermato uno dei progetti più in hype del momento.

Invisibili è composto da dodici tracce che si alternano tra energia e intimità e racchiudono la sua visione del mondo, alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che racchiudono esercizi di stile ma anche frecciate taglienti contro tutto ciò che non va. Invisibili è un album per rendersi visibile e per far in modo che si senta così anche chi ascolta, chi si riconosce nei suoi testi, chi non ha più voglia di non essere visto. Gli invisibili siamo tutti noi. Ed è ora di farci vedere.

Già nel 2021, quando Il Tre aveva pubblicato il disco d’esordio Ali, la sua predisposizione al record non aveva esitato a farsi notare: quel disco, nello specifico aveva debuttato direttamente al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk per quanto riguardava gli album più venduti, accumulando primati su primati anche nei mesi successivi.

I biglietti per la data del Fabrique e per le altre date del tour sono già disponibili sul sito ufficiale di vivoconcerti.com o direttamente su Ticket One e costano 28,75 euro: vista la familiarità de Il Tre con i sold out nel corso di questo tour, il consiglio è quello di affrettarsi.

