Il tour di Ariete alla conquista del paese

Negli ultimi mesi Ariete è riuscita a imporsi come uno dei nomi più interessanti della nuova scena musicale italiana. Nata nel 2002, capace quindi di raccontare con una voce unica e personale le ansie e le preoccupazioni delle nuove generazioni, Ariete – vero nome Arianna Del Giaccio – ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua musica dal carattere deciso e uno stile unico. A soli ventuno anni, ha già collezionato successi notevoli, tra cui L’ultima notte (certificato col triplo platino), Mare di Guai (certificato disco di platino), l’album d’esordio Specchio, certificato disco d’oro e il nuovo disco, La notte, uscito il 22 settembre.

Vedere dal vivo questo talento si trasformerà in un’esperienza molto interessante. Il tour di Ariete, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, è molto più di una semplice serie di concerti. È un’esperienza emozionale che permette ai fan di immergersi nella sua musica malinconica e nelle atmosfere rarefatte che ha saputo creare così bene finora.

Dopo il successo estivo del 2022, questo tour è l’occasione perfetta per vivere dal vivo l’arte di Ariete. Una delle date più attese è quella del 27 ottobre, che si terrà al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. La capitale lombarda, infatti, non è solo il cuore pulsante della musica italiana, ma uno di quei palcoscenici capaci di certificare l’importanza di un’artista nel panorama artistico del nostro paese.

Ma non c’è solo Milano. Ariete infatti è destinata a far parlare di sé in tutto il paese. Altre date prestigiose infatti sono quelle del 17 Ottobre 2023, dove infiammerà il Palaflorio di Bari; quella del 18 ottobre, quando si esibirà al prestigioso Palapartenope di Napoli, città teatro di un vero e proprio rinascimento musicale; quella del 21 ottobre, al Palazzo dello Sport di Roma e il 24 ottobre, quando si metterà a confronto con il pubblico sempre ambizioso ed esigente di Bologna all’Unipol Arena.

Il palco si trasformerà in un mondo dove le note di “Mare di Guai” e altri successi riempiranno l’aria, regalando ai fan una connessione unica con l’artista. Le altre date del Tour porteranno Ariete in giro per il paese, permettendo ai fan di diverse regioni di partecipare a questo evento straordinario.

I biglietti sono in vendita su vivoconcerti.com