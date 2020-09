Il ‘Tiny Desk’ dei BTS ha già fatto record di visualizzazioni

La boyband sudcoreana BTS è abituatissima a infrangere i record: da YouTube a Spotify le loro nuove uscite discografiche alzano sempre l’asticella dei counter (vi basti pensare che il loro ultimo singolo, Dynamite, ha totalizzato più di 100 milioni in 24 ore). Non poteva andare diversamente con il loro primo Tiny Desk, la serie di concerti intimi trasmessi da NPR, a cui hanno partecipato artisti tutti gli artisti più grandi, come Billie Eilish, Anderson .Paak, Florence + The Machine, Coldplay, Tyler, The Creator e molti altri.

Causa pandemia, i BTS hanno suonato dal negozio di dischi Vinyl & Plastic di Seul. Band dal vivo e niente coreografie: Il video:

Neanche a dirlo, il loro video è già il più visto dell’intera serie. Ma questo lo sapevamo già.