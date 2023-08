Il Tiny Desk Concert di Post Malone è la cosa più bella che vedrete oggi

I Tiny Desk Concert di NPR Music sono oramai un cult per gli amanti della musica suonata in acustica. Negli anni il format ha ospitato grandi e piccoli nomi della musica, riuscendo a portare – tra i tanti – anche artisti come Dua Lipa, Mac Miller, Justin Bieber, Adele, Sting, BTS. Oramai per gli artisti esibirsi ad un Tiny Desk Concert è un momento fondamentale della loro promozione perché permette di portare i propri successi in un ambiente intimo dove contano solo la qualità delle canzoni e la vibe.

L’ultimo in ordine cronologico ad apparire nel format è stato Post Malone fresco di pubblicazione del suo nuovo album Austin, uscito lo scorso 28 luglio. L’artista americano si è presentato chitarra acustica alla mano e si è fatto accompagnare in studio da 12 musicisti: una formazione batteria, basso, chitarra e pianoforte arricchita da un quartetto d’archi e un coro di quattro persone.

Post Malone nei quindici minuti concessi ha così eseguito quattro brani dalla sua discografia cominciando con Sunflower, il suo più grande successo contenuto nella colonna sonora di Spider-Man: Into the Spider-Verse e nel suo album Hollywood’s Bleeding da cui ha proposto anche un’altra hit, Circles. C’è stato poi spazio per I Fall Apart dal suo album d’esordio Stoney e, in chiusura, per Enough is Enough dal suo ultimo lavoro Austin. «Per me essere qui è stato un sogno», ha dichiarato Austin (vero nome di Post Malone) appena terminata un’esibizione visivamente sentita: «Stavo sudando dall’agitazione».