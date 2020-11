Il tiktoker di ‘Dreams’ ci riprova con ‘Blinding Lights’ di The Weeknd

Dopo aver convinto mezza America a bere succo di lampone al ritmo di Dreams dei Fleetwood Mac, Nathan Apodaca, alias @Doggface208, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il tiktoker che ha riportato il classico del ’77 in classifica non ha perso tempo, e ha subito capitalizzato il suo successo virale: prima ha comprato casa – secondo TMZ, una villetta da 320 mila dollari con cinque stanze e tre bagni – si è rifatto i denti e ha lanciato una “collaborazione” con il musicista del momento, The Weeknd.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Weeknd (@theweeknd)



A poche ore dall’annuncio della performance al prossimo Super Bowl, la popstar ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui Apodaca canta e balla Blinding Lights, uno dei brani più apprezzati dell’ultimo After Hours. Questa volta, però, niente skateboard o succo al lampone, solo un accenno di coreografia con tanto di “effetto fumo” sincronizzato col canto.