Il testo ‘sbagliato’ di ‘Sincero’ spiegato da Morgan

Sincero di Bugo feat. Morgan è diventata ufficialmente una hit, protagonista di meme e parodie. Non la versione ufficiale, ma quella riscritta da Morgan e che ha causato della squalifica del due dal festival. Mentre i protagonisti della vicenda – discografici, autori e famigliari – si scambiano accuse dalle principali trasmissioni televisive della domenica, Morgan ha pubblicato sul suo sito una lunga spiegazione, o meglio l’analisi del testo, di quello che ha definito un “un gesto ma non un dissing, dissenso cantato da un dissidente a un dissennato cantante disprezzante”. Potete leggerla qui sotto:

Vorrei fare luce su un dettaglio e mezzo del mio testo dissident. Non è dissing, però è dissenso cantato da un dissidente a un dissennato cantante.

Il primo è a proposito del verso n.5, cioè il primo della seconda quartina, per intenderci la sezione del brano che si chiama A2, cioè la seconda metà della strofa n.1 che volendo possiamo anche considerare strofa n.2 se per noi la strofa è esaurita insieme al giro armonico completo. In questo caso si tratta della prima frase della seconda strofa, ovvero quella che tutti stanno malinterpretando.La versione del sottoscritto, quindi quella paradossalmente ufficiale dal momento che si tratta di una versione tutt’altro che depositata e ufficializzata, a tal punto che è causa della squalifica dalla gara, è la seguente:

“Certo disordine è una forma d’arte”…

intendendo qui che alcune tipologie di disordine, ad esempio quel disordine che appartiene alla creatività o alla organizzazione fantasiosa e non rigida della realtà e degli oggetti che fanno parte della realtà, sono delle modalità che a volte stanno alla base dell’artista stesso, cioè che molte opere d’arte nascono proprio dal caos, come del resto si narra che il mondo venga generato da un magna amorfo, L’ápeiron. Dal Caos al Cosmos.Dunque non dobbiamo sganciare le frase successiva da questa, perché la frase che ad essa segue è parte del ragionamento. Ossia, parafrasato:

Ok, d’accordo, lo sappiamo che in molti casi gli artisti sono disordinati, casinisti, incasinati, ma tu no, tu non sei il prodotto della coltivazione del disordine, ma piuttosto uno che calcola e trae forza dal rancore.

Quindi: certo disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia.