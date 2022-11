Il suono che accompagna le immagini: la Milano Music Week esplora i nuovi orizzonti della sincronizzazione

Per i musicisti una delle fonti di introiti più consistenti, in questo periodo storico, è costituita dalla cosiddetta sincronizzazione, ovvero dall’inserimento di brani musicali in film, serie tv, podcast, spot pubblicitari e via dicendo. Per chi volesse saperne di più, la Milano Music Week offre una serie di panel specifici, che si rivolgono soprattutto ad artisti e addetti ai lavori.

Il primo è martedì 22 novembre alle ore 11.30 all’Apollo Club, dove si parlerà di musica, audiovisivo e futuro della sincronizzazione (https://milanomusicweek.it/evento/musica-e-audiovisivo-il-futuro-della-sincronizzazione/). Lo stesso giorno alle 14.30 al CPM, il sound designer Donato Pepe terrà una masterclass a tema (https://milanomusicweek.it/evento/masterclass-di-tecnico-del-suono-disegnare-il-suono-donato-pepe/).

Mercoledì 23 novembre, invece, sarà Linecheck a offrire numerosi spunti di riflessione agli interessati. Si comincia alle 11.00, sempre al BASE Milano, con un focus sull’audiovisivo, la tv e il cinema dal titolo “Social Synching” (https://www.linecheck.it/meeting/panel/social-synching-audiovisual-stories-of-human-coexistence/). Alle 12.15, un approfondimento sul mondo della pubblicità con il panel “Music in advertising? Advertise in music!” (https://www.linecheck.it/meeting/panel/music-in-advertising-advertise-music/). Si conclude alle 14.30 niente meno che nel metaverso, ultima frontiera della sonorizzazione e della sincronizzazione, con il futuristico incontro “Synch in the cyberspace” (https://www.linecheck.it/meeting/panel/synch-the-cyberspace-copyright-adventures-in-the-metaverse-and-web3/).