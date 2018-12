Il “Sufrimiento” di Johnny DalBasso

Johnny DalBasso è il regista e pure lo sceneggiatore del video che vedete qui sopra. Si chiama Sufrimiento ed è anche una traccia tratta dal suo nuovo album Cannonball, che stando a fonti ufficiali dovrebbe uscire a gennaio 2019, per la precisione il 19 del mese.

E sulle prime potrà causare del sufrimiento vero a chi guardando il video assiste alla distruzione di una bella Telecaster. Ma poi ti rendi conto che non è una vera Fender, quindi va già meglio. Il cantante della one man band sostiene infatti che il video, costato all’incirca 6,50 euro, celebra la sofferenza del Rock in questo momento storico e la “distruzione” della chitarra elettrica, come suono ed icona, nella musica contemporanea.