Il set dei Killers a Glastonbury è stato leggendario

I Killers avevano un paio di assi nella manica per il loro concerto in veste da headliner sabato al Glastonbury. Nello specifico, questi assi portano il nome di Pet Shop Boys e Johnny Marr, entrambi estratti al momento del bis finale.

Con l’iconico duo dance inglese, la band di Brandon Flowers si è cimentata nell’inno synth-pop dei Pet Shop, Always On My Mind, prima che Neil Tennant e Chris Lowe restituissero il favore interpretando Human dei Killers.

What's this?! A @petshopboys and @thekillers duet? We are HERE for this! Looking forward to The Pet Shop boys headlining for us at Hyde Park later this year too. #Glastonbury2019 #TheKillers pic.twitter.com/6eTDnld0nT — BBC Radio 2 (@BBCRadio2) 29 giugno 2019

Quanto all’ex chitarrista degli Smiths, che si era esibito qualche ora prima nell’Other Stage di Glastonbury, ha raggiunto sul palco Flowers e i suoi per assisterli sulla cover di This Charming Man degli Smiths e poi per Mr. Brightside a fine concerto.

We can't keep up with all these INCREDIBLE moments! @Johnny_Marr has just joined #TheKillers on set for a rendition of This Charming Man. 🧡🧡#Glastonbury2019 #TheSmiths pic.twitter.com/ANXa1zJD7u — BBC Radio 2 (@BBCRadio2) 29 giugno 2019

I Killers sono stati molto attenti alla scaletta durante questo tour del Regno Unito, scegliendo bene i pezzi in base alla città che li ospitava. Al concerto di Belfast il 25 giugno, Brandon e i suoi hanno estratto dal cilindro la cover di Teenage Kicks degli Undertones, eroi locali della scena punk. Allo show di venerdì a Cardiff, nel Galles, i Killers hanno suonato la cover di Rain in the summertime dei gallesi Alarm, il cui cantante Mike Peters era oltretutto fra il pubblico.