Il seno di Sabrina Salerno è naturale, ora lo sapete

E così – di botto – dopo quasi quarant’anni di carriera, Sabrina Salerno ha postato sui suoi social una perizia per dimostrare che il suo seno non è rifatto smentendo così, a suo dire, «una fake news che mi perseguita da più di 30 anni». Nel post inoltre sono stati taggati alcuni dei principali giornali italiani come Corriere, Repubblica, Il Messaggero, Libero e Il Fatto Quotidiano.

«Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie», recita il documento firmato dal dottor Giorgio Berna, specializzato in chirurgia plastica ed estetica, che ha visitato la cantante in data 29 maggio. «Mammelle simmetriche con complesso areola capezzolo normoconformato, non secrezioni. Seno morbido, senza masse palpabili. Non linfoadenopatie Non cicatrici chirurgie». Conclusioni? «La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)».

Sotto il post si è scatenata una grande solidarietà da parte di fan e colleghe, su tutte Alba Parietti che su Instagram ha così risposto: «Ma stiamo scherzando? Ma il tuo è seno originale più famoso d’Europa». Interessante anche il commento di Angelo Perrone, promoter manager che in passato ha collaborato con Sabrina Salerno, che ricorda un episodio analogo ad inizio anni ’90: «Mi ricordo esattamente quando nel ’91 ti accompagnai a fare perizia da un noto chirurgo proprio a tacere delle inutili chiacchiere che avevano fatto su una rivista scandalistica. A 30 anni di distanza ancora si parla della stessa cosa. Che noia».