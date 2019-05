Ci sono poche certezze nella vita, ma una di queste è che il Rock The Castle finirà meglio di Game Of Thrones.

Fra Slayer, Dream Theater e Slash con Myles Kennedy e i Conspirators, il Castello Scaligero di Villafranca di Verona ospiterà una storia di sangue e ribellione, di tecnica e dedizione. Il tutto, condito da parecchia birra. Se non è meglio di Game Of Thrones questo (specialmente l’ottava stagione), allora proprio non sappiamo cosa lo sia.

Dal 5 al 7 luglio, si alterneranno fra le antica mura medievali alcuni dei gruppi più consistenti della storia del metal e del rock. Poco importa se quello a Milano doveva essere l’ultimo concerto in Italia degli Slayer, impegnati nel tour finale della loro carriera: meglio sentirli suonare una volta in più che una in meno.

Importante anche l’attenzione che l’evento, giunto alla seconda edizione, sta riservando anche alle politiche ambientali. Quello di Rock The Castle infatti è un secco “no” alla plastica monouso, mossa che molti altri festival estivi stanno adottando, per quanto non ancora tutti.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo il sito ufficiale dell’evento.