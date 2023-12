Il ritorno in Italia dei Die Antwoord, che ci insegnano come rappare a un rave

La data è stata annunciata nelle scorse ore, ed è prevista per il prossimo 16 aprile: per il gruppo sarà l’unica tappa italiana nell’ambito di un tour europeo, il primo dopo una lunga pausa di quattro anni in cui i membri del collettivo si sono chiusi in studio (e non solo) per trovare nuove vie alla loro arte. A proposito di questa lunga assenza dalle scene, Ninja (uno dei membri del collettivo) ha dichiarato: «Abbiamo lavorato in privato e lontano e lontano dalle scene per così tanto tempo che i molti hanno creduto fossimo morti». Da qui, come spiega invece Yo-Landi, compagno di band di Ninja, il nome che è stato scelto per il tour: “È per questo motivo che abbiamo deciso di chiamare il nostro nuovo tour “Die Antwoord Reanimated”», forse in riferimento anche all’ultimo singolo, pubblicato ormai nel 2022, che si intitolava Die Antwoord is Dead.