Il ritorno dei Pavement

I Pavement ritorneranno dal vivo con due show nel 2020, uno al Primavera Sound e uno al Nos Primavera Sound di Porto.

La band di Stephen Malkmus non suona insieme dal 2010 e con queste due date – che saranno le uniche in tutto il mondo per il 2020 – festeggerà i 30 anni di carriera. L’ultimo disco di inediti è del 1999, Terror Twilight.

It’s official. We’re getting back together for two exclusive concerts in 2020. See you next June at Primavera Sound in Barcelona and NOS Primavera Sound in Porto! pic.twitter.com/FQeS1HODpI — PAVEMENTtherockband (@pavement_band) 1 giugno 2019

Ma non è l’unica notizia annunciata dal festival di Barcellona: dall’anno prossimo ci sarà anche un’edizione americana, per celebrare i 20 anni di musica dell’evento. Il Primavera si sposterà infatti anche a Los Angeles per due giorni, 19 e 20 settembre. Ma i festeggiamenti per il ventennale partiranno già nel prossimo novembre a Benidorm.

Il tema per il prossimo anno è “We see and are seen clearly. When one thing ends, another one begins. And what is coming has just started“. Chissà quali sorprese ci riserverà.