Il reggae diventa patrimonio dell’Unesco

Da Bob Marley a Peter Tosh passando per Gregory Isaacs o Jimmy Cliff, da oggi il reggae e i suoi astri più luminosi sono stati dichiarati patrimonio dell’Unesco, con il suono proveniente alla Giamaica che diventa così parte dei tesori culturali globali delle Nazioni Unite.

🔴 BREAKING#Reggae music of #Jamaica🇯🇲 has just been inscribed on the #IntangibleHeritage List! Congratulations! 👏

ℹ️ https://t.co/1SDzLr4U5F #LivingHeritage pic.twitter.com/7t1jkD2Z8n

— UNESCO (@UNESCO) 29 novembre 2018