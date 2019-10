Il ‘Record Store Day’ torna il 29 novembre con Pearl Jam, McCartney e Lizzo

Segnate la data sul calendario: il 29 novembre, in occasione del Black Friday Record Store Day, verranno pubblicate una serie rarità che faranno felici gli appassionati. Si parte con i Pearl Jam, che faranno uscire il loro storico MTV Unplugged per la prima volta in vinile.

Paul McCartney pubblicherà invece su 45 giri due nuove tracce, Home Tonight e In A Hurry, registrate per le session del suo ultimo disco Egypt Station. Ma nelle lista delle release anche Lizzo e il suo Coconut Oil EP, i Tenacious D che pubblicheranno Don’t Blow It / Kage, tracce registrate presso gli studi della Third Man Records di Jack White a Nashville, e molti altri, da Liam Gallagher ad Alice Cooper. Tutte le uscite sono sul sito ufficiale, qui.