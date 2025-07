Il rapper Destroy Lonely rischia una denuncia per avere incitato un fan a fare stage diving

Un quindicenne è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di alcune settimane dopo aver fatto stage diving gettandosi dal palco. Ora l’artista che si stava esibendo e che lo ha incitato a farlo, ovvero il rapper americano Destroy Lonely, rischia una denuncia.

È successo lo scorso 11 luglio durante il Beach, Please!, un festival che si tiene a Costinești, in Romania. Il video (vedi sotto) gira da giorni su Internet. Il fan è un ragazzo che era al concerto con la madre. È salito sul palco e lì il rapper lo ha incitato a saltare di sotto, facendo stage diving.

Forse per via della pressione psicologica, il ragazzo si è buttato nonostante l’altezza e la distanza da coprire col salto. Non è finito sul pubblico, ma contro le transenne. Il concerto è andato avanti e il ragazzo è stato portato in ospedale dove ha scoperto di avere riportato nell’impatto una contusione polmonare e lesioni al fegato e a uno dei reni.

«Ho pensato di morire», ha raccontato il quindicenne all’Observator. «Non riuscivo più a respirare, ho pensato che se non mi avessero soccorso, sarebbero stati i miei ultimi istanti di vita». Ora, sempre secondo l’Observator, la madre del ragazzo intende sporgere denuncia contro Destroy Lonely.

Andrei Şelaru, co-fondatore del festival, ha detto a un’altra testata, l’Adevarul, che «siamo dalla parte del ragazzo» e che «l’incidente è stato causato dall’atteggiamento irresponsabile dell’artista che lo ha invitato sul palco e lo ha spinto a saltare. Per questo motivo, da oggi abbiamo una nuova regola al festival: nessun partecipante potrà più accedere al palco, anche se invitato dall’artista».