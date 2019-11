Il pupazzo-rockstar Bambino Alberto presenta il suo album d’esordio ‘Asilo Forever’

Bambino Alberto, il pupazzo-rockstar nato durante la trasmissione di Radio24 Chiedo Asilo, pubblicherà il suo album d’esordio, intitolato Asilo Forever. Dopo i due singoli Finocchi cotti e Da Grande, e una lunga pausa di riflessione artistica, Bambino Alberto è tornato in studio per finire i lavori sul suo album, una collezione di canzoni ironiche e pungenti che attraversano una grande varietà di stili musicali: il rock classico (Da Grande, Lampascione), lo swing (Finocchi cotti, Un amico in me, cover della canzone di Toy Story), il rap (Volentierissimo), il funk (Sdrucciola) e ovviamente il pop neomelodico e le ballad, con un brano dedicato alle sofferenze dei tifosi milanisti. Tutte le canzoni sono scritte da Gaetano Cappa e Marco Drago – i conduttori della trasmissione Chiedo Asilo, in onda su Radio24, dove è nato il personaggio di Bambino Alberto – con l’eccezione di Te voglio bene Albe’ (di Gaetano Cappa e Salvatore Iorio) e, ovviamente del brano di Randy Newman.

Asilo Forever arriva il 27 novembre su tutte le piattaforme digitali. In cima all’articolo, invece, trovate il videoclip di Da Grande, diretto da Gianmarco Gaviani.