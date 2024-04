Il producer italiano TSVI accusa Kanye West di avergli rubato un sample: «Lui miliardario fa quel che vuole»

TSVI ci ha messo qualche anno a scoprirlo, ma alla fine ha avanzato la sua rivendicazione. Secondo il producer italiano residente a Londra, vero nome Guglielmo Barzacchini, co-fondatore dell’etichetta Nervous Horizon, Kanye West avrebbe usato senza permesso e quindi senza avvisare né rimunerare gli aventi diritto un campione della sua 12345678 in Believe What I Say, un pezzo contenuto nell’album del 2021 Donda.

«Che follia, ho appena scoperto che Kanye West ha campionato uno dei miei pezzi in Donda, wtf. Com’è che lo scopro solo ora? Ho bisogno di essere pagato il prima possibile», ha scritto TSVI, che lo ha scoperto cercando il proprio nome su Who Sampled, il sito che raccoglie grazie alle segnalazioni della sua comunità i campionamenti di oltre un milione di canzoni.

this is crazy I just found out Kanye West sampled one of my tracks in Donda wtfff

why am I finding out about this only now?????

I need to get paid asap 😂https://t.co/VKbfsYxWdg

— TSVI (@Tsvisions) April 3, 2024