A quasi tre anni dalla sua scomparsa, domani uscirà una nuova traccia di George Michael chiamata This Is How. Il brano fa parte della colonna sonora di Last Christmas, film natalizio ispirato alle sue canzoni. La canzone sarà trasmessa da BBC Radio 2 domani, durante The Zoe Ball Breakfast Show.

Il film invece uscirà il 14 novembre e i protagonisti sono Emilia Clarke e Henry Golding. Qui potete vedere il trailer: