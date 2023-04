Il Primo Maggio sarà condotto da Ambra e Fabrizio Biggio, parola di Fiorello

Il concertone del Primo Maggio sarà condotto da Ambra e Fabrizio Biggio?

La notizia non è ufficiale, ma è stata anticipata (tanto per cambiare) da Fiorello nel programma di Rai Radio 2 Non è un Paese per Giovani.

«Non lo si può dire», ha ribattuto Biggio. Troppo tardi. «Fa la puntata con noi alle 7 (ovvero Viva Rai 2, ndr)», ha detto Fiorello, «poi va alle prove alle 10. Quando finirà il Primo Maggio, sarà senza voce perché lì è tutto un “su le mani, la pace, i popoli!”».

Lo showman ha aggiunto scherzosamente che Biggio «si è offerto volontario, gratis fra l’altro. Gli hanno offerto talmente poco che lui ha detto: dateli in beneficienza».