Il Primo Maggio di Taranto non sarà un concerto in streaming, ma una piazza virtuale

Mentre il concertone di Piazza San Giovanni si trasforma in un programma televisivo in onda su Rai 3, il Primo Maggio di Taranto sceglie una strada diversa: una piazza virtuale che ospiterà una serie di confronti e interventi.

Il comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, insieme ai direttori artistici Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, hanno deciso di non sostituire il concerto con un evento in streaming, privilegiando invece contenuti politici e sociali. “In questo momento storico”, spiegano i membri del comitato, “si è resa ancora più evidente la fragilità del sistema economico-produttivo e delle vite che da esso dipendono. La paura di contagiare le proprie famiglie, che ogni lavoratore prova oggi tornando a casa dal lavoro, è la stessa paura che gli operai ex ILVA provano da sempre. Il non rassegnarsi a rinunciare alla salute pur di non perdere il lavoro, battaglia che ha caratterizzato da sempre il comitato, diventa oggi una battaglia più che mai condivisa con tutti. Perché abbiamo a cuore la salute di tutti, il razzismo ambientale non ci è mai appartenuto.”

Per questo, la pagina Facebook “Liberi e Pensanti” e tutti i profili social del comitato ospiteranno interventi da parte di persone, attivisti e associazioni che “condividono un sentimento forte di ribellione ad un modello di sviluppo fondato sul ciclo estrazione, produzione, consumo”. Durante l’evento andrà in onda anche il docufilm Liberi e pensanti – uno maggio Taranto.

Oltre ai direttori artistici, interverranno Elio Germano, Carolina Crescentini, Zerocalcare, Ghemon, Vinicio Capossela, Brunori Sas, Manuel Agnelli, Samuel, Rodrigo D’Erasmo, Niccolò Fabi, Negramaro, Elisa, Coma_Cose e Fabio Rondanini. L’evento ospiterà anche una raccolta fondi per Emergency.