Il Primo Maggio 2020 sarà virtuale: sul palco anche Vasco Rossi

Gli organizzatori del Primo Maggio 2020 hanno annunciato la lineup e le modalità con cui si svolgerà il concertone, che andrà in scena anche quest’anno nonostante la pandemia. L’edizione 2020 è stata intitoalta “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, e ospiterà i concerti di Vasco Rossi, Zucchero, Gianna Nannini, Cristiano Godano, Alex Britti, Bugo, Cristiano Godano, Dardust, Francesco Gabbani, Lo Stato Sociale, Niccolò Fabi e altri.

L’evento andrà in scena al Teatro delle Vittorie a Roma, e verrà trasmesso a partire dalle 20 su Rai 3 e Raio Radio 2. Promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, il concerto proporrà “contributi prodotti e realizzati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli”, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza dell’emergenza sanitaria. I live sono stati registrati all’Auditorium di Roma e in altre location selezionate direttamente dagli artisti.