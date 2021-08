Il primo concerto degli ZZ Top senza Dusty Hill

Gli ZZ Top hanno tenuto il loro primo concerto dalla morte di Dusty Hill venerdì a Tuscaloosa, in Alabama.

Billy Gibbons non ha parlato a lungo di Hill, ma lo ha nominato alcune volte durante lo show, ribadendo anche desiderio di Dusty che la band continuasse a suonare senza di lui.

«Ci divertiremo stasera», ha esordito Gibbons dopo l’apertura con Got Me Under Pressure. «C’è un nuovo bassista qui, come sapete. Dusty mi ha indicato la direzione. Il mio amico, il vostro amico Elwood Francis mi copre le spalle».



Più tardi Gibbons ha detto: «Che ne dite di Elwood, che sta facendo a pezzi quel basso per Dusty».

Gibbons ha anche scherzato sul fatto che Francis si stesse facendo crescere barba per adattarsi al nuovo ruolo.



Elwood aveva già sostutuito Hill nelle ultime settimane, dopo che il bassista aveva lasciato gli ZZ Top per affrontare un problema all’anca. Il 28 luglio la band aveva annunciato che Hill era morto nel sonno nella sua casa di Houston, in Texas, all’età di 72 anni. La causa non è mai stata rivelata.

Gli ZZ Top avrebbero dovuto esibirsi il 28 luglio stesso, ma avevano deciso di posticipare il concerto per «riprendersi», come aveva spiegato Gibbons a Variety in un’intervista dopo la morte di Hill.



«Penso che tutti siano stati sollevati dal fatto che abbiamo avuto un po’ di tempo per riorganizzarci e riflettere. Ma allo stesso tempo, erano tutti pronti. E mi dicevano: “Dai. Hai sentito quello che ha detto Dusty mentre se ne andava. Si voltato e ha detto: “Venite. Lo spettacolo deve continuare».

Gibbons ha proseguito: «Quindi eccoci qui. Venerdì lo porteremo avanti. Potrei prendere il suo cappello da show e lanciarlo sul suo microfono. E canterò un pezzo per Dust».

