L’ha annunciato poco fa su Instagram: Twerking Queen è il primo album di Elettra Lamborghini in uscita il 14 giugno per Universal Music.

La tracklist non è ancora stata comunicata, ma sicuramente all’interno del disco ci saranno i suoi primi due singoli, Pem Pem e Mala. Questa la cover:

Elettra è uno dei giudici della nuova edizione di The Voice Of Italy, in onda su Rai 2.