Il primo acido di John Lennon

Le 20 migliori canzoni dedicate a fumare l'erba La marijuana è probabilmente la droga più musicale in assoluto. Dai Beatles a Snoop Dogg, ecco tutte le volte che le hanno fatto "la serenata".

Mark Hamill paragona la morte di Carrie Fisher alla perdita di John Lennon L’attrice apparirà come Leila Organa per l’ultima volta in 'Star Wars: Gi Ultimi Jedi', in uscita il Italia il 13 dicembre

Rolling Stone, 50 anni senza il muschio Nel 1967 San Francisco era la capitale della controcultura e il 9 novembre di 50 anni fa il 21enne Jann Wenner ha realizzato il suo sogno: fondare una rivista di rock&roll

Ci sono delle foto mai viste di John Lennon Gli scatti sono stati ritrovati nella spazzatura dopo 34 anni

John Lennon, la stella polare di Rolling Stone Queste pagine non sarebbero le stesse senza di lui. Il frontman dei Beatles è stato protagonista fin dal primo numero, e il suo compleanno è l'occasione giusta per raccontare quanto è stato importante per la rivista

‘Abbey Road’, il canto del cigno dei Beatles Il 26 settembre del 1969 usciva il capolavoro finale dei Fab Four, nato nella confusione nella tensione dei loro ultimi giorni insieme prima dell'addio

Metallari in amore, quando le ballad diventano heavy I Disturbed suonano Simon & Garfunkel, gli Alter Bridge un classico di Leonard Cohen. Cinque volte in cui il metal è diventato romantico

Arcade Fire, una cover di John Lennon per Spotify Il brano è ormai un cavallo di battaglia della band di Win Butler, realizzata dal vivo in occasione della Session di New York insieme al singolo ‘Everything Now’

Gli Arcade Fire suonano John Lennon, David Bowie e i Radiohead La band ha proposto il medley durante un concerto speciale a Chicago. Guarda il video

‘Hey Paul!’, lo speciale di Rolling Stone su McCartney è in edicola Materiale e interviste esclusive, foto dell'epoca e retroscena inediti per raccontare la storia di Sir Macca, dai Beatles ai giorni nostri, da John Lennon a Kanye West

La lettera che Anthony Bourdain ha scritto alla figlia di Josh Homme La piccola Camille era arrabbiata con Bourdain perché in una puntata del suo programma CNN il cuoco distrugge una chitarra del frontman dei QOTSA. Ecco la lettera di scuse che le ha mandato

Liam Gallagher canta “D’Yer Wanna Be A Spaceman?” dopo vent'anni. Il video: Il brano, originariamente cantato da Noel, è una b-side del singolo "Shakemaker"

Chi vuol essere Elio e le Storie Tese? Due giorni fa a Barolo, gli Elii hanno dato l'addio definitivo alla musica. Ma chi è degno di raccogliere la loro eredità artistica?

Due sorelle svedesi col pallino per il country: intervista alle First Aid Kit La sera prima di esibirsi davanti a Paul Simon non hanno dormito, ma dopo aver suonato "America" il musicista si è alzato in piedi per applaudire. Era il 2012, ma Klara e Johanna se lo ricordano bene.