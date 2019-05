Il Primavera Sound sul divano di casa vostra

Se non siete a Barcellona al caldo ma nella afosa Milano, o in qualsiasi altra parte d’Italia, e volete vivere le stesse sensazioni di chi farà l’alba al Parc del Forum per il Primavera Sound c’è un modo facile per partecipare al festival da una postazione privilegiata: quella del vostro divano.

Grazie a una programmazione speciale di Radio Primavera Sound, Relive Primavera offrirà oltre trenta ore di concerti in streaming, ma non solo: interviste, talk, contenuti speciali… Tutto quello che può interessarvi e incuriosirvi, sul palco e dietro le quinte di uno dei principali festival al mondo. E Rolling Stone ospiterà un canale speciale per permettervi di godervi tutto questo.

Si parte domani alle 18, preparatevi a ballare sul divano per tutto il weekend!