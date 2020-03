Il Primavera Sound 2020 è stato rimandato ad agosto

Il Primavera Sound 2020 è rimandato alla prossima estate. Gli organizzatori hanno annunciato le nuove date ufficiali della 20esima edizione del festival, che si terrà dal 26 al 30 agosto 2020. Il comunicato conferma anche la validità di tutti i biglietti, ma non la lineup già annunciata, che prevedeva tra gli altri Massive Attack, The Strokes, Iggy Pop, Lana Del Rey, Beck e Pavement.

“Ci sono cose che succedono solo una volta nella vita. La crisi sanitaria del Covid-19 è, sfortunatamente, una di queste. Ma non sarà l’unica. Lo spirito di solidarietà e la risposta collettiva della società di fronte a quest’emergenza durerà molto a lungo, e ci permetterà di affrontare situazioni eccezionali e superare le difficoltà”, dice il comunicato.

“In stretta collaborazione con la Generalitat de Catalunya, col Consiglio Comunale di Barcellona e col consiglio comunale di Sant Adrià de Besòs, siamo costretti a posticipare la prossima edizione del Primavera Sound a causa delle ragione di forza maggiore note a tutti. La nostra priorità è sempre stata garantire la sicurezza del nostro pubblico, degli artisti e di tutte le persone coinvolte nel festival”.

“Ci sentiamo obbligati a contribuire per quanto possibile alla sopravvivenza della musica dal vivo, un settore che avrà un ruolo chiave per tornare alla normalità dopo questa situazione senza precedenti, una situazione che non è mai stata affrontata dal mondo della cultura e da chi ci lavora: gli artisti e i loro team, agenzie, promoter, locali, festival, tecnici di palco, team di produzione, staff dei bar, addetti alle pulizie e alla sicurezza, e in generale le migliaia di persone coinvolte nel settore. Li ringraziamo per la loro perseveranza e per il loro contributo”.

“Affrontiamo questo momento tutti insieme. Lo supereremo tutti insieme. E festeggeremo il nostro 20esimo compleanno tutti insieme. Vi aspettiamo al Parc del Fòrum di Barcellona alla fine di agosto. Il Primavera d’estate, una volta nella vita”.