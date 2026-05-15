Il portavoce di Britney Spears smentisce: «Nessun coltello al ristorante, è ridicolo»

Il portavoce di Britney Spears ha commentato le notizie secondo cui la cantante sarebbe stata “irrazionale” e avrebbe girato con un coltello durante una cena in un ristorante, affermando che gli eventi sono stati “completamente ingigantiti”.

«Britney stava cenando tranquillamente con la sua assistente e la sua guardia del corpo», ha dichiarato il portavoce in un comunicato stampa diffuso giovedì a Rolling Stone. «Stava semplicemente raccontando di come il suo cane abbaiasse ai vicini. In nessun momento ha messo in pericolo qualcuno. Stava solo tagliando a metà il suo hamburger»:

La smentita arriva dopo che il giornalista di spettacolo Jeffrey Sneider ha raccontato che lo scorso mercoledì ha cenato accanto a Britney Spears, definendola un’esperienza “folle”. Dopo che Spears ha lasciato il ristorante di Sherman Oaks con il suo gruppo, Sneider ha detto: «Tutti nel ristorante si sono girati e hanno iniziato a parlarne. Un’esperienza culinaria PAZZA. Una cliente ha temuto per la sua vita. Non sto scherzando».

Giovedì mattina, TMZ ha affermato di avere tutti i dettagli dell’accaduto, riportando che durante un semplice pasto a base di hamburger e patatine fritte, Spears avesse alzato la voce, urlato e abbaiato. A un certo punto, Spears avrebbe girato per il ristorante brandendo un coltello e tentato di accendersi una sigaretta vicino all’ingresso.

Il rappresentante di Spears ha negato qualsiasi insinuazione secondo cui la cantante si stesse comportando in modo pericoloso. «Questo attacco costante a tutto ciò che fa è esattamente quello che è successo 20 anni fa quando i media hanno cercato di dipingere Britney come una persona cattiva», hanno aggiunto. «È ridicolo e deve finire subito».

Il mese scorso, Spears si è dichiarata colpevole di guida sotto l’effetto di alcol, dopo essere stata arrestata a marzo. È poi entrata in una struttura di recupero per un breve periodo, accettando un periodo di libertà vigilata di 12 mesi, incontri regolari con uno psicologo e uno psichiatra, nonché la frequenza di un corso di tre mesi sulla guida in stato di ebbrezza.

«Sono così grata ai miei amici e a tutte le nuove persone meravigliose che ho incontrato durante il mio percorso spirituale», ha scritto Spears in un post su Instagram sabato, i suoi primi commenti pubblici dopo più di un mese.

Da Rolling Stone US.