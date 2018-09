Il pantheon di Childish Gambino

È un momento d’oro per Donald Glover aka Childish Gambino. Il successo strepitoso di Awaken, My Love!, con tanto di vittoria di un Grammy, di Atlanta, la serie che gli è valsa due Golden Globe e due Emmy Awards, e di This Is America, uno dei video più chiacchierati del 2018 che ha già superato le 380milioni di visualizzazioni. Per chi non lo conoscesse, quindi, è tempo di recuperarsi QUALSIASI-COSA-CREATA-DA-DONALD-GLOVER.

L’ultima fatica di Childish Gambino è Feels Like Summer, di cui ora possiamo goderci il suo videoclip animato, ricco di divertenti cameo della scena musicale americana. Ci siamo divertiti quindi a fare una super-playlist con i migliori brani degli artisti presenti, segnalando il momento di ciascuna apparizione.

Lil Pump (00:46)

Trippie Redd (00:46)

21 Savage and Metro Boomin’ (00:48)

Kodak Black (00:57)

Migos (1:00)

Chance the Rapper (1:20)

Jaden Smith (1:20)

Birdman (1:20)

Will Smith (1:25)

Azealia Banks (1:28)

Nicki Minaj (1:29)

Travis Scott (1:29)

The Weeknd e Ty Dolla $ign (1:35)

Frank Ocean (1:35)

A$AP Rocky (1:39)

Solange (1:39)

Willow Smith (1:39)

Soulja Boy (1:41)

Drake and Future (1:46)

Kid Cudi (1:59)

Kanye West (2:06)

Beyoncé (2:15)

XXXTENTACION (2:25)

Lil Uzi Vert

Kehlani (2:42)

Lil Yatchy (2:45)

Gucci Mane (2:49)

Snoop Dogg, Dr. Dre (2:51)

Wiz Khalifa (2:51)

JAY-Z (2:51)

Diddy (2:51)

Young Thug (2:58)

Meek Mill, 2 Chainz, (3:01)

Pusha T (3:01)

Pusha T (3:01)

Lil Wayne (3:01)

Rae Sremmurd (3:03)

J. Cole (3:03)

Janelle Monaé (3:11)

Chris Brown (3:29)

Outkast (Big Boi and Andre 3000) (3:39)

Rihanna (3:47)

Whitney Houston (3:54)

Michael Jackson (4:04)