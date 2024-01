Il Pagante si candida: guarda il video di ‘Spingere’

Il Pagante è tornato. Il progetto 100% milanese (e 100% zarrissimo, come direbbero loro) apre il 2024 con un con un back to the roots: è uscito oggi Spingere, brano con il feat. di Villabansk e prodotto da Itaca in cui Brancar e Eddy Veerus questa volta prendono in giro la politica tra ironia, elettro pop e cassa dritta.

Tanti gli ospiti di questo video, da Giuseppe Cruciani e David Parenzo che intervistano i fondatori del ‘Partito della Gaina’ a Wad Caporosso in veste di conduttore del telegiornale. La dancefloor diventa set dei lavori di allestimento del comitato elettorale, tra bizzarri punti del programma, vittorie elettorali e inevitabili scandali delle nuove promesse della politica. Parola d’ordine: Spingere.