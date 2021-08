Il padre di Britney Spears ha rinunciato alla conservatorship

Jamie Spears ha rinunciato alla conservatorship e non sarà più il tutore di Britney Spears e del suo patrimonio. Lo riporta Variety: giovedì 12 agosto l’avvocato del padre della popstar ha confermato al tribunale di Los Angeles la sua intenzione di farsi da parte, nonostante non ci siano «motivi validi per sospenderlo o rimuoverlo» dal suo ruolo. La ragione della scelta, ha spiegato l’avvocato, è la «battaglia pubblica con sua figlia».

«Non c’è alcun motivo per rimuovere Mr. Spears dalla conservatorship, e dubitiamo che questo cambiamento sia nei migliori interessi di Miss Spears», dicono i documenti ottenuti da Variety. «Quindi, nonostante la richiesta di rimozione sia ingiustificata, Mr. Spears vuole collaborare con la corte e il nuovo avvocato della figlia per una transizione tranquilla verso una nuova tutela».

Mathew Rosengart, l’avvocato di Britney Spears, ha commentato la decisione così: «Il 14 luglio ho detto in udienza che dopo 13 anni Mr. Spears doveva essere sospeso o rimosso dal ruolo di tutore, e che io e il mio studio ci saremmo mossi rapidamente per ottenere quel risultato. Dodici giorni dopo abbiamo depositato una richiesta con basi legali incontestabili, inequivocabilmente supportata dalla legge e da tutte le parti coinvolte, tra cui Jodi Montgomery, Britney Spears e il team che si occupa della sua salute».

«Siamo lieti che Mr. Spears e il suo avvocato abbiano acconsentito alla rimozione. Per Britney è una rivincita. Tuttavia, siamo delusi dai continui attacchi che le vengono rivolti», continua Rosengart. «Continueremo la nostra indagine sulla condotta di Mr. Spears e altri negli ultimi 13 anni, periodo in cui sono stati sottratti milioni di dollari dal patrimonio della figlia, e aspetto di ascoltare la testimonianza di Mr. Spears in tribunale. Nel frattempo, invece di continuare con false accuse nei confronti della figlia, dovrebbe restare in silenzio e farsi da parte immediatamente».

Poche settimane fa, Britney aveva detto che non sarebbe tornata sul palco «finché mio padre non smetterà di controllare la mia vita». I momenti più importanti di tutta la vicenda della conservatorship sono raccolti in questo articolo.