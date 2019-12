Il nuovo video di Willie Peyote è un omaggio alla vecchia Mtv

Il nuovo video di Willie Peyote Quando nessuno ti vede è un omaggio all’estetica di MTV anni ’80, alla qualità vintage delle immagini, al logo dell’emittente con la M gialla rovesciata per formare la W di Willie. Diretto da Stefano Carena, il video mostra immagini del cantante e della sua band, gli All Done, alle prese con prove, registrazioni, concerti. La canzone è tratta dall’album Iodegradabile, di cui abbiamo scritto nell’ottobre 2019.

A proposito della canzone, l’artista ha scritto su Instagram: “Su corso Principe Oddone a Torino, da una vita, c’è una scritta su un muro che ora è stata coperta per via dei lavori stradali e che recita: chi siamo davvero quando nessuno ci guarda? Col pullman ci sarò passato davanti mille volte, per anni, sovrappensiero, ma mi si è incollata al cervello ed è rimasta lì, in sottofondo, fino a questo disco. Perché in fondo quanto fa paura cercare di rispondere a questa domanda? Chi cazzo se l’accolla? Grazie sconosciuto benefattore, ti devo dei punti SIAE”.

Nel 2020, Willie Peyote porterà il nuovo album in tour. Prima data: il 14 febbraio al Vox di Nonantola (MO). A Padova (15 e 16 febbraio), Milano (4 e 5 marzo) e Bologna (7 e 8 marzo) le date sono state raddoppiate, a Venaria Reale della ‘sua’ Torino sono previsti tre concerti, dal 20 al 22 febbraio.