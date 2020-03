Il nuovo video di Iggy Pop è dedicato a Lou Reed

Iggy Pop ha reso omaggio a Lou Reed pubblicando un nuovo video.

La traccia è We Are The People, brano contenuto nell’ultimo disco di Iggy, Free, il cui testo utilizza parole di una poesia scritto proprio da Reed negli anni ’70.

Il videoclip poi è uscito proprio ieri, nel giorno di quello che sarebbe stato il 78esimo compleanno di Lou Reed. Potete vedere il video qui sopra.

How beautifully contemporary this poem from 1970 is?

How true are the words.

We ARE The People.#Iggypop #LouReed @CarolineIntl@LomaVistaRC @LERONSKY @Robbakerashton #SimoTaylor https://t.co/rkBS8ePNk8 pic.twitter.com/yoPmTrFZek

— Iggy Pop (@IggyPop) March 2, 2020